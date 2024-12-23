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Наталья Максимовна Батюк

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Наталья Максимовна Батюк
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
169-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
15.07.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Ново-Александровка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
16.07.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 27
Полная запись МК
Счёт родившихся: 163 муж
Урожд. - Рупенко Владимир Тимофеевич
Отец - Рупенко Тимофей Иосифович, отставной рядовой (д. Ново-Александровка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Рупенко Дарья Романовна (д. Ново-Александровка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Автоном Моисеевич Свиноренко, крестьянский сын (д. Ново-Александровка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Наталья Максимовна Батюк, крестьянская жена (д. Ново-Александровка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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