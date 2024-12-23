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Мария Кузьминична Ильина

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Мария Кузьминична Ильина
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
168-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
15.07.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
солдатская жена
Нас. пункт приписки
д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
16.07.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 27
Полная запись МК
Счёт родившихся: 162 жен
Урожд. - …лина Марина
Мать - …лина Апполинария Фалалеева, крестьянская девица (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Мария Кузьминична Ильина, солдатская жена (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Никифор Никитич Наполеонов, крестьянин из ссыльных (с. Карбыза, Мало-красноярская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Примечание: Незаконнорожденная. Мать временно проживающая в деревне Рагозино
Примечание / Дополнительно
Незаконнорожденная. Мать временно проживающая в деревне Рагозино
Комментарий наборщика
Фамилию матери не видно.
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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