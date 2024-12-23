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Никифор Никитич Наполеонов

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Никифор Никитич Наполеонов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
168-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
15.07.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин из ссыльных
Нас. пункт приписки
с. Карбыза, Мало-красноярская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
16.07.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 27
Полная запись МК
Счёт родившихся: 162 жен
Урожд. - …лина Марина
Мать - …лина Апполинария Фалалеева, крестьянская девица (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Мария Кузьминична Ильина, солдатская жена (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Никифор Никитич Наполеонов, крестьянин из ссыльных (с. Карбыза, Мало-красноярская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Примечание: Незаконнорожденная. Мать временно проживающая в деревне Рагозино
Примечание / Дополнительно
Незаконнорожденная. Мать временно проживающая в деревне Рагозино
Комментарий наборщика
Фамилию матери не видно.
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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