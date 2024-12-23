Фёдор Кононович Несторенко — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФёдор Кононович Несторенко

Фёдор Кононович Несторенко

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Фёдор Кононович Несторенко
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
166-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.07.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
13.07.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 27
Полная запись МК
Счёт родившихся: 160 жен
Урожд. - Грицина Ольга Афанасиевна
Отец - Грицина Афанасий Федорович, крестьянин (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Грицина Надежда Константиновна (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Татьяна Терентьевна Грицина, крестьянская дочь девица (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Фёдор Кононович Несторенко, крестьянин (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Примечание: близнецы
Примечание / Дополнительно
близнецы
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.