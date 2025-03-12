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Грицина Афанасий Федорович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1905 годы
ФИО
Грицина Афанасий Федорович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
165-р
Роль персоны
Отец
Дата события
13.07.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
13.07.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 27
Полная запись МК
Счёт родившихся: 160 муж
Урожд. - Грицина Гавриил Афанасиевич
Отец - Грицина Афанасий Федорович, крестьянин (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Грицина Надежда Константиновна (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Татьяна Терентьевна Грицина, крестьянская дочь девица (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Фёдор Кононович Несторенко, крестьянин (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Примечание: близнецы
Примечание / Дополнительно
близнецы
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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