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Ефим Семёнович Белик

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Ефим Семёнович Белик
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
164-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
08.07.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Ново-Александровка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
10.07.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 27
Полная запись МК
Счёт родившихся: 159 муж
Урожд. - Набока Прокопий Федорович
Отец - Набока Федор Иванович, крестьянин (д. Ново-Александровка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Набока Анастасия Семёновна (д. Ново-Александровка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Дарья Владимировна Кравченко, крестьянская дочь девица (д. Ново-Александровка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Ефим Семёнович Белик, крестьянин (д. Ново-Александровка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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