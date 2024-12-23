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Ложкина Ирина Гавриловна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Ложкина Ирина Гавриловна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
163-р
Роль персоны
Мать
Дата события
08.07.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
10.07.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 27
Полная запись МК
Счёт родившихся: 158 жен
Урожд. - Ложкина Ефимия Федоровна
Отец - Ложкин Федор Степанович, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Ложкина Ирина Гавриловна (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Васса Пудовна Петрова, крестьянская дочь девица (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Кирилл Андреевич Койков, запасной рядовой (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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