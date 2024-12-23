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Ефременко Марфа Федоровна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Ефременко Марфа Федоровна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
162-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
09.07.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
10.07.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 26
Полная запись МК
Счёт родившихся: 157 жен
Урожд. - Ефременко Марфа Федоровна
Отец - Ефременко Федор Павлович, крестьянин (д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Ефременко Христина Ивановна (д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Елисей Максимович Остапин, крестьянин (д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Матрона Семёновна Ефременко, крестьянская жена (д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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