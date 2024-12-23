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Рященко Ольга Ивановна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Рященко Ольга Ивановна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
161-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
10.07.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
10.07.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 26
Полная запись МК
Счёт родившихся: 156 жен
Урожд. - Рященко Ольга Ивановна
Отец - Рященко Иван Иванович, крестьянин (д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Рященко Ефимия Давидовна (д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Пелагея Филипповна Куницина, крестьянская дочь девица (д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Яков Михайлович Ткачев, крестьянин (д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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