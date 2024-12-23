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Сорокина Дарья Григорьевна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Сорокина Дарья Григорьевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
160-р
Роль персоны
Мать
Дата события
05.07.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Сухимка, Седельниковская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
05.07.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 26
Полная запись МК
Счёт родившихся: 155 жен
Урожд. - Сорокина Анастасия Минична
Отец - Сорокин Мина Петрович, крестьянин (д. Сухимка, Седельниковская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Сорокина Дарья Григорьевна (д. Сухимка, Седельниковская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Анастасия Петровна Сорокина, крестьянская дочь девица (д. Сухимка, Седельниковская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Дмитрий Григорьевич Волкин, крестьянин (д. Сухимка, Седельниковская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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