Полынский Анатолий Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолынский Анатолий Антонович

Полынский Анатолий Антонович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Полынский Анатолий Антонович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
158-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
01.07.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
г. Омск, Омский у., Акмолинская обл. губ.
Дата крещения
02.07.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 26
Полная запись МК
Счёт родившихся: 153 муж
Урожд. - Полынский Анатолий Антонович
Отец - Полынский Антон Фёдорович, мещанин (г. Омск, Омский у., Акмолинская обл. губ.)
Мать - Полынская Татьяна Устиновна (г. Омск, Омский у., Акмолинская обл. губ.)
Воспр. - Вера Анатольевна Ерлексова, священническая вдова просфорня местной церкви (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Владимир Матвеевич Арбузов, священник местной церкви (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.