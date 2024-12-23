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Ярощенко Моисей Гаврилович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Ярощенко Моисей Гаврилович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
155-р
Роль персоны
Отец
Дата события
15.06.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
29.06.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 25
Полная запись МК
Счёт родившихся: 150 муж
Урожд. - Ярощенко Павел Моисеевич
Отец - Ярощенко Моисей Гаврилович, крестьянин (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Ярощенко Матрона Мироновна (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Андрей Гаврилович Ярощенко, запасной рядовой (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Татьяна Фоминична Василькова, крестьянская жена (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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