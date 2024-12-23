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Форленков Василий Пахомович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Форленков Василий Пахомович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
154-р
Роль персоны
Отец
Дата события
26.06.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
29.06.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 25
Полная запись МК
Счёт родившихся: 149 муж
Урожд. - Форленков Пётр Васильевич
Отец - Форленков Василий Пахомович, крестьянин (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Форленкова Анна Ивановна (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Александра Пахомовна Койкова, крестьянская жена (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Гавриил Амвросьевич Ско…, запасной рядовой (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Комментарий наборщика
не видно фамилию восприемника
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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