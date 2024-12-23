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Ксения Семёновна Зинченко

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Ксения Семёновна Зинченко
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
151-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.06.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская дочь девица
Нас. пункт приписки
с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
21.06.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 25
Полная запись МК
Счёт родившихся: 146 муж
Урожд. - Вахляков Леонтий Григорьевич
Отец - Вахляков Григорий Наумович, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Вахлякова Елена Титовна (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Иосиф Яковлевич Охапкин, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Ксения Семёновна Зинченко, крестьянская дочь девица (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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