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Дурнина Агрипина Алексеевна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Дурнина Агрипина Алексеевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
150-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
19.06.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
21.06.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 25
Полная запись МК
Счёт родившихся: 145 жен
Урожд. - Дурнина Агрипина Алексеевна
Отец - Дурнин Алексей Семёнович, запасной унтер-офицер (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Дурнина Екатерина Васильевна (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Семён Саввич Поединков, крестьянин (д. Елизарово, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Христина Ивановна Рагозина, крестьянская дочь девица (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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