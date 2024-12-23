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Борисенко Васса Ивановна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Борисенко Васса Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
149-р
Роль персоны
Мать
Дата события
18.06.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
18.06.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 24
Полная запись МК
Счёт родившихся: 144 муж
Урожд. - Борисенко Степан Ефимович
Отец - Борисенко Ефим Филиппович, крестьянин (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Борисенко Васса Ивановна (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Макарий Васильевич Зайцев, крестьянин (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Матрона Васильевна Глебова, крестьянская жена (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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