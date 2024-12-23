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Ульяна Кузминична Космина

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Ульяна Кузминична Космина
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
148-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
11.06.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Семиречная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
18.06.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 24
Полная запись МК
Счёт родившихся: 143 жен
Урожд. - Жукова Акулина Алексеевна
Отец - Жуков Алексей Георгиевич, крестьянин (д. Семиречная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Жукова Мария Филипповна (д. Семиречная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Марк Георгиевич Жуков, крестьянин (д. Семиречная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Ульяна Кузминична Космина, крестьянская жена (д. Семиречная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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