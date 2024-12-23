Тарасий Ильич Барауля
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Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
- ФИО
- Тарасий Ильич Барауля
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 147-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 12.06.1900
- Приход
- Николаевская ц.
- Губерния прихода
- Тобольская
- Уезд прихода
- Тарский
- Место прихода
- Кейзес
- Статус персоны
- запасной ефрейтор
- Нас. пункт приписки
- д. Тунгузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
- Дата крещения
- 18.06.1900
- Священнослужители
- священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
- Архивный код
- ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 24
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 142 муж
Урожд. - Любецкий Степан Савелиевич
Отец - Любецкий Савелий Васильевич, запасной ефрейтор (д. Тунгузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Любецкая Фёкла Евсеевна (д. Тунгузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Параскева Петровна Василькова, крестьянская жена (д. Тунгузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Тарасий Ильич Барауля, запасной ефрейтор (д. Тунгузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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- Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска
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