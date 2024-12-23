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Тарасий Ильич Барауля

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Тарасий Ильич Барауля
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
147-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
12.06.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
запасной ефрейтор
Нас. пункт приписки
д. Тунгузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
18.06.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 24
Полная запись МК
Счёт родившихся: 142 муж
Урожд. - Любецкий Степан Савелиевич
Отец - Любецкий Савелий Васильевич, запасной ефрейтор (д. Тунгузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Любецкая Фёкла Евсеевна (д. Тунгузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Параскева Петровна Василькова, крестьянская жена (д. Тунгузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Тарасий Ильич Барауля, запасной ефрейтор (д. Тунгузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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