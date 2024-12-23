Серюков Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСерюков Степан Иванович

Серюков Степан Иванович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Серюков Степан Иванович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
145-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
11.06.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
18.06.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 24
Полная запись МК
Счёт родившихся: 140 муж
Урожд. - Серюков Степан Иванович
Отец - Серюков Иван Дмитриевич, запасной рядовой (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Серюкова Анна Понкратьевна (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Акилл Дмитриевич Серюков, крестьянин (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Параскева Васильевна Перевертова, крестьянская дочь девица (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.