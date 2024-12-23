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Александра Андреевна Стогова

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Александра Андреевна Стогова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
144-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
14.06.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
с. Седельниково, Седельниковская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
15.06.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 24
Полная запись МК
Счёт родившихся: 139 жен
Урожд. - Ковригина Агрипина Трифоновна
Отец - Ковригин Трифон Артемьевич, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Ковригина Екатерина Петровна (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Александра Андреевна Стогова, крестьянская жена (с. Седельниково, Седельниковская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Василий Саввич Дерябин, крестьянин (д. Хабарова, Брылинская вол., Курганский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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