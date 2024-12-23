Ковригина Агрипина Трифоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовригина Агрипина Трифоновна

Ковригина Агрипина Трифоновна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Ковригина Агрипина Трифоновна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
144-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
14.06.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
15.06.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 24
Полная запись МК
Счёт родившихся: 139 жен
Урожд. - Ковригина Агрипина Трифоновна
Отец - Ковригин Трифон Артемьевич, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Ковригина Екатерина Петровна (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Александра Андреевна Стогова, крестьянская жена (с. Седельниково, Седельниковская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Василий Саввич Дерябин, крестьянин (д. Хабарова, Брылинская вол., Курганский у., Тобольская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.