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Иван Григорьевич Буцик

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Иван Григорьевич Буцик
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
143-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.06.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
14.06.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 23
Полная запись МК
Счёт родившихся: 138 жен
Урожд. - Лепетюха Агрипина Васильевна
Отец - Лепетюха Василий Иванович, запасной рядовой (д. Николаевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Лепетюха Домника Петровна (д. Николаевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Иван Григорьевич Буцик, крестьянин (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Параскева Лавровна Филиппова, солдатская жена (д. Николаевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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