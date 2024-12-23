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Урмаева Александра Павловна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Урмаева Александра Павловна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
142-р
Роль персоны
Мать
Дата события
09.06.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская вдова
Нас. пункт приписки
с. Ложниково, Бутаковская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
13.06.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 23
Полная запись МК
Счёт родившихся: 137 жен
Урожд. - Урмаева Антонина
Мать - Урмаева Александра Павловна, крестьянская вдова (с. Ложниково, Бутаковская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Елена Ивановна Бурковская, мещанка (г. Тара, Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Прохор Лукьянович Охапкин, запасной рядовой (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Примечание: незаконнорожденная
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденная
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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