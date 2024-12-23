Лисина Гликерия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛисина Гликерия Михайловна

Лисина Гликерия Михайловна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Лисина Гликерия Михайловна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
140-р
Роль персоны
Мать
Дата события
05.06.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Луговая, Бергамакская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
09.06.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 23
Полная запись МК
Счёт родившихся: 135 жен
Урожд. - Лисина Мария Ивановна
Отец - Лисин Иван Иосифович, крестьянин (д. Луговая, Бергамакская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Лисина Гликерия Михайловна (д. Луговая, Бергамакская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Александра Емельяновна Кислицина, крестьянская жена (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Михаил Емельянович Мохов, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.