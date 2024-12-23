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Сергей Якимович Сергеенко

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Сергей Якимович Сергеенко
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
138-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
03.06.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
04.06.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 23
Полная запись МК
Счёт родившихся: 133 муж
Урожд. - Ильюшенко Митрофан Самуилович
Отец - Ильюшенко Самуил Фёдорович, запасной рядовой (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Ильюшенко Екатерина Антоновна (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Василиса Прокопьевна Васильева, крестьянская дочь девица (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Сергей Якимович Сергеенко, крестьянин (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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