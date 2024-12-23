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Жеребитин Артемий Маркович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Жеребитин Артемий Маркович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
137-р
Роль персоны
Отец
Дата события
27.05.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
29.05.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 22
Полная запись МК
Счёт родившихся: 132 жен
Урожд. - Жеребитина Феодосия Артемиевна
Отец - Жеребитин Артемий Маркович, крестьянин (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Жеребитина Анна Самуиловна (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Ирина Ефимовна Шестакова, крестьянская жена (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Яким Васильевич Шлапок, крестьянин (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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