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Иван Васильевич Градобое

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Иван Васильевич Градобое
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
136-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.05.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
29.05.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 22
Полная запись МК
Счёт родившихся: 131 жен
Урожд. - Бабинцева Феодосия Васильевна
Отец - Бабинцев Василий Михайлович, крестьянин (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Бабинцева Екатерина Алексеевна (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Анастасия Алексеевна Лучинина, крестьянская дочь девица (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Иван Васильевич Градобое, крестьянин (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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