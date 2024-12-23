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Дарья Васильевна Попкова

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Дарья Васильевна Попкова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
135-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
27.05.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
29.05.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 22
Полная запись МК
Счёт родившихся: 130 жен
Урожд. - Цыпина Феодосия Иосифовна
Отец - Цыпин Иосиф Евтихиевич, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Цыпина Агафья Тимофеевна (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Дарья Васильевна Попкова, крестьянская жена (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Иларион Андреевич Шастин, крестьянин (д. Орловка, Киштовской вол., Каинский у., Томская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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