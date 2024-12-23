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Кузнецов Сидор Фаддеевич

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Кузнецов Сидор Фаддеевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
134-р
Роль персоны
Отец
Дата события
24.05.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
28.05.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 22
Полная запись МК
Счёт родившихся: 129 муж
Урожд. - Кузнецов Никита Сидорович
Отец - Кузнецов Сидор Фаддеевич, крестьянин (д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Кузнецова Ксения Евграфовна (д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Евдокия Ивановна Радигина, крестьянская дочь девица (д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Пётр Фаддеевич Кузнецов, запасной рядовой (д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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