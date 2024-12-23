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Зайцева Гликерия Романовна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Зайцева Гликерия Романовна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
133-р
Роль персоны
Мать
Дата события
20.05.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
21.05.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 22
Полная запись МК
Счёт родившихся: 128 жен
Урожд. - Зайцева Елена Васильевна
Отец - Зайцев Василий Александрович, запасной унтер-офицер (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Зайцева Гликерия Романовна (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Екатерина Александровна Гурьева, крестьянская дочь девица (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Тимофей Минич Горбунов, крестьянин (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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