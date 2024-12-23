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Суслов Иван Флорович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Суслов Иван Флорович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
132-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
19.05.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
21.05.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 21
Полная запись МК
Счёт родившихся: 127 муж
Урожд. - Суслов Иван Флорович
Отец - Суслов Флор Васильевич, крестьянин (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Суслова Ирина Георгиевна (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Евдокия Флоровна Суслова, крестьянская дочь девица (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Пуд Лаврентьевич Петров, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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