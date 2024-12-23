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Вахрушев Сидор Тарасович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Вахрушев Сидор Тарасович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
130-р
Роль персоны
Отец
Дата события
15.05.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
18.05.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 21
Полная запись МК
Счёт родившихся: 125 жен
Урожд. - Вахрушева Александра Сидоровна
Отец - Вахрушев Сидор Тарасович, крестьянин (д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Вахрушева Анастасия Васильевна (д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Евдокия Дмитриевна Мулина, крестьянская дочь девица (д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Яков Георгиевич Чарков, крестьянин (д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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