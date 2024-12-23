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Кунденок Агафья Онуфриевна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Кунденок Агафья Онуфриевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
129-р
Роль персоны
Мать
Дата события
15.05.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Судиловичи, Тухинская вол., Оршанский у., Могилевская губ.
Дата крещения
16.05.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 21
Полная запись МК
Счёт родившихся: 124 муж
Урожд. - Кунденок Степан Никитич
Отец - Кунденок Никита Савельевич, крестьянин (д. Судиловичи, Тухинская вол., Оршанский у., Могилевская губ.)
Мать - Кунденок Агафья Онуфриевна (д. Судиловичи, Тухинская вол., Оршанский у., Могилевская губ.)
Воспр. - Георгий Васильевич Родниченок, крестьянин (д. Судиловичи, Тухинская вол., Оршанский у., Могилевская губ.)
Воспр. - Евдокия Ефимовна Казначеснок, крестьянская жена (д. Судиловичи, Тухинская вол., Оршанский у., Могилевская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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