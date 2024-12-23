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Шкаброва Гликерия Ивановна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Шкаброва Гликерия Ивановна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
128-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
15.05.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
16.05.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 21
Полная запись МК
Счёт родившихся: 123 жен
Урожд. - Шкаброва Гликерия Ивановна
Отец - Шкабров Иван Филимонович, запасной рядовой (д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Шкаброва Ольга Ивановна (д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Василий Георгиевич Лавринов, крестьянин (д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Ксения Фёдоровна Антонова, солдатская жена (д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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