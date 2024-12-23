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Павел Карпович Хорошавин

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Павел Карпович Хорошавин
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
127-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.05.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
14.05.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 21
Полная запись МК
Счёт родившихся: 122 жен
Урожд. - Гурьева Гликерия Александровна
Отец - Гурьев Александр Михайлович, крестьянин (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Гурьева Екатерина Васильевна (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Матрона Михайловна Дурнина, крестьянская дочь девица (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Павел Карпович Хорошавин, крестьянин (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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