Фёдор Ефимович Борисенков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФёдор Ефимович Борисенков

Фёдор Ефимович Борисенков

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Фёдор Ефимович Борисенков
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
124-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
09.05.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
10.05.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 20
Полная запись МК
Счёт родившихся: 119 муж
Урожд. - Борисенко Николай Сергеевич
Отец - Борисенко Сергей Иванович, крестьянин (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Борисенко Зиновия Ионовна (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Пелагея Дамиановна Шурпенкова, крестьянская дочь девица (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Фёдор Ефимович Борисенков, крестьянин (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.