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Артемий Фёдорович Собачкин

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Артемий Фёдорович Собачкин
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
123-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
09.05.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 20
Полная запись МК
Счёт родившихся: 118 жен
Урожд. - Гликерия
Воспр. - Артемий Фёдорович Собачкин, крестьянин
Воспр. - Григорий Артемьевич Собачкин, крестьянин (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Федот Романович Буров, крестьянин (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Примечание: 19 лет. Крестьянская дочь девица Гликерия Тимофеевна Онохина чрез Св. Миропомазание присоединена к православной Греко-Российской Восточной церкви.
Примечание / Дополнительно
19 лет. Крестьянская дочь девица Гликерия Тимофеевна Онохина чрез Св. Миропомазание присоединена к православной Греко-Российской Восточной церкви.
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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