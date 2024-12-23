Гликерия
Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
- ФИО
- Гликерия
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 123-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 05.1900
- Приход
- Николаевская ц.
- Губерния прихода
- Тобольская
- Уезд прихода
- Тарский
- Место прихода
- Кейзес
- Нас. пункт приписки
- с. Седельниково, Седельниковская вол., Тарский у., Тобольская губ.
- Дата крещения
- 09.05.1900
- Священнослужители
- священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
- Архивный код
- ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 20
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 118 жен
Урожд. - Гликерия
Воспр. - Артемий Фёдорович Собачкин, крестьянин
Воспр. - Григорий Артемьевич Собачкин, крестьянин (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Федот Романович Буров, крестьянин (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Примечание: 19 лет. Крестьянская дочь девица Гликерия Тимофеевна Онохина чрез Св. Миропомазание присоединена к православной Греко-Российской Восточной церкви.
- Примечание / Дополнительно
- 19 лет. Крестьянская дочь девица Гликерия Тимофеевна Онохина чрез Св. Миропомазание присоединена к православной Греко-Российской Восточной церкви.
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- Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска
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