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Ильюшенко Ирина Герасимовна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Ильюшенко Ирина Герасимовна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
121-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
07.05.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
07.05.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 20
Полная запись МК
Счёт родившихся: 116 жен
Урожд. - Ильюшенко Ирина Герасимовна
Отец - Ильюшенко Герасим Фёдорович, крестьянин (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Ильюшенко Мария Ивановна (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Василий Иванович Денисенко, крестьянин (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Татьяна Филипповна Зайцева, крестьянская дочь девица (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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