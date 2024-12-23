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Суслова Параскева Лукьяновна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Суслова Параскева Лукьяновна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
120-р
Роль персоны
Мать
Дата события
07.05.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Неждановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
07.05.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 20
Полная запись МК
Счёт родившихся: 115 муж
Урожд. - Суслов Антоний Тихонович
Отец - Суслов Тихон Алексеевич, крестьянин (д. Неждановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Суслова Параскева Лукьяновна (д. Неждановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Агрипина Михайловна Михайлова, крестьянская дочь девица (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Елеозар Капитонович Кислицин, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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