Александра Григорьевна Ковалева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Григорьевна Ковалева

Александра Григорьевна Ковалева

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Александра Григорьевна Ковалева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
119-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
04.05.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
07.05.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 19
Полная запись МК
Счёт родившихся: 114 муж
Урожд. - Зайцев Иван Филиппович
Отец - Зайцев Филипп Назарович, запасной рядовой (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Зайцева Феодосия Гордеевна (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Александра Григорьевна Ковалева, крестьянская жена (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Иван Назарович Зайцев, запасной рядовой (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.