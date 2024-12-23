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Мария Давидовна Перевертова

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Мария Давидовна Перевертова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
116-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
30.04.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская дочь девица
Нас. пункт приписки
д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
03.05.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 19
Полная запись МК
Счёт родившихся: 111 муж
Урожд. - Чёркин Пётр Васильевич
Отец - Чёркин Василий Митрофанович, крестьянин (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Чёркина Параскева Давидовна (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Ерофей Алексеевич Жарков, отставной рядовой (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Мария Давидовна Перевертова, крестьянская дочь девица (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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