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Гавриил Гавриилович Гаврилович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Гавриил Гавриилович Гаврилович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
114-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
29.04.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
02.05.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 19
Полная запись МК
Счёт родившихся: 109 муж
Урожд. - Кореев Борис Георгиевич
Отец - Кореев Георгий Иванович, крестьянин (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Кореева Анна Николаевна (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Гавриил Гавриилович Гаврилович, крестьянин (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Наталья Венедиктовна Демидович, крестьянская жена (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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