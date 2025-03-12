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Малахов Григорий Малахиевич

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1905 годы
ФИО
Малахов Григорий Малахиевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
113-р
Роль персоны
Отец
Дата события
29.04.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Неждановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
02.05.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 19
Полная запись МК
Счёт родившихся: 108 муж
Урожд. - Малахов Максим Григорьевич
Отец - Малахов Григорий Малахиевич, крестьянин (д. Неждановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Малахова Евдокия Степановна (д. Неждановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Георгий Амосович Копылов, отставной рядовой (д. Неждановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - София Кузьминична Кужелева, крестьянская дочь девица (д. Неждановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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