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Иванова Мелания Никифоровна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Иванова Мелания Никифоровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
112-р
Роль персоны
Мать
Дата события
27.04.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Тунгузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
30.04.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 18
Полная запись МК
Счёт родившихся: 107 жен
Урожд. - Иванова Елизавета Филипповна
Отец - Иванов Филипп Иванович, крестьянин (д. Тунгузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Иванова Мелания Никифоровна (д. Тунгузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Иван Савельевич Криворотов, запасной рядовой (д. Тунгузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Федора Романовна Тарасевич, крестьянская жена (д. Тунгузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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