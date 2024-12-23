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Афанасий Ильич Барауля

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Афанасий Ильич Барауля
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
111-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
29.04.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Тунгузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
30.04.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 18
Полная запись МК
Счёт родившихся: 106 жен
Урожд. - Криворотова Елизавета Матвеевна
Отец - Криворотов Матвей Савельевич, крестьянин (д. Тунгузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Криворотова Василиса Денисовна (д. Тунгузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Агрипина Васильевна Любицкая, крестьянская дочь девица (д. Тунгузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Афанасий Ильич Барауля, крестьянин (д. Тунгузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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