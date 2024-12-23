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Анна Степановна Щербицкая

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Анна Степановна Щербицкая
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
109-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
24.04.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Соловьевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
26.04.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 18
Полная запись МК
Счёт родившихся: 104 жен
Урожд. - Тамоленкова Александра Ивановна
Отец - Тамоленков Иван Филиппович, отставной рядовой (д. Соловьевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Тамоленкова Татьяна Николаевна (д. Соловьевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Анна Степановна Щербицкая, крестьянская жена (д. Соловьевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Иван Степанович Щербицкий, крестьянин (д. Соловьевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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