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Сёмо Гордей Саввич

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Сёмо Гордей Саввич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
107-р
Роль персоны
Отец
Дата события
23.04.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
24.04.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 17
Полная запись МК
Счёт родившихся: 102 жен
Урожд. - Сёмо Александра Гордеевна
Отец - Сёмо Гордей Саввич, крестьянин (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Сёмо Пелагея Сильверстовна (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Анна Ефимовна Серобаба, солдатская жена (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Игнатий Саввич Сёмо, крестьянин (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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