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Листратенко Антоний Андреевич

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Листратенко Антоний Андреевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
106-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
18.04.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Семиречная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
23.04.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 17
Полная запись МК
Счёт родившихся: 101 муж
Урожд. - Листратенко Антоний Андреевич
Отец - Листратенко Андрей Петрович, крестьянин (д. Семиречная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Листратенко Параскева Петровна (д. Семиречная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Анастасия Петровна Листратенко, крестьянская дочь девица (д. Семиречная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Степан Филимонович Микун, крестьянин (д. Семиречная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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