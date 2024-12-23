Лаптев Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛаптев Василий Степанович

Лаптев Василий Степанович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Лаптев Василий Степанович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
105-р
Роль персоны
Отец
Дата события
22.04.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Орловка, Киштовской вол., Каинский у., Томская губ.
Дата крещения
23.04.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 17
Полная запись МК
Счёт родившихся: 100 муж
Урожд. - Лаптев Фёдор Васильевич
Отец - Лаптев Василий Степанович, крестьянин (д. Орловка, Киштовской вол., Каинский у., Томская губ.)
Мать - Лаптева Анастасия Андреевна (д. Орловка, Киштовской вол., Каинский у., Томская губ.)
Воспр. - Дарья Кузьминична Лаптева, крестьянская дочь девица (д. Орловка, Киштовской вол., Каинский у., Томская губ.)
Воспр. - Харитон Васильевич Лаптев, крестьянин (д. Орловка, Киштовской вол., Каинский у., Томская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.